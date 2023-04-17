Полковник Баранец подтвердил информацию о гибели генералов НАТО после удара "Кинжалом"

1:19 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В марте российские военные нанесли удар по секретному бункеру под Львовом гиперзвуковой ракетой "Кинжал". В результате погибли десятки высших офицеров США и НАТО, которые прибыли на Украину в качестве советников. Об этом первым написало греческое издание. Однако до сих пор ни с американской, ни с российской стороны официального подтверждения данной информации не было.

Военный обозреватель полковник в отставке Виктор Баранец написал, что извлечь из-под завалов удалось только 40 тел погибших, а около 160 ещё остаются под землёй. За это его подвергли критике пользователи Сети. Эксперт прокомментировал своё заявление в эфире "Радио КП".

"А что, противник должен бегать по Киеву, по Вашингтону, по Варшаве, по Брюсселю и говорить: "Ох как русские нас приложили. Двести офицеров, включая высших"? У противника вы не добьётесь никогда количества погибших", — заметил журналист.

Потому эту информацию и скрывали на Западе, молчали, потому, что такое было указание, объяснил он.

"Я официально подтверждаю эту новость с российской стороны, что бы мне кто ни говорил и кто бы там меня ни критиковал, ", — заключил Баранец.

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