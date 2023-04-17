В Министерстве обороны США утверждают, что российская военная специальная операция на Украине будет идти ещё несколько месяцев как минимум.
Об этом сообщают корреспонденты телеканала RT. Также Пентагон заявил, что ресурсы Соединённых Штатов для военной помощи киевской власти не безграничны.
Ранее постоянный член Совета безопасности России Сергей Иванов отметил, что практической пользы для Российской Федерации от "утечек" Пентагона нет, попавшие в средства массовой информации данные не содержат ничего нового для Москвы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.