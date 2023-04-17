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RT: В Пентагоне утверждают, что боевые действия на Украине будут идти ещё как минимум несколько месяцев

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Силовые структуры

В Министерстве обороны США утверждают, что российская военная специальная операция на Украине будет идти ещё несколько месяцев как минимум.

RT: В Пентагоне утверждают, что боевые действия на Украине будут идти ещё как минимум несколько месяцев

Об этом сообщают корреспонденты телеканала RT. Также Пентагон заявил, что ресурсы Соединённых Штатов для военной помощи киевской власти не безграничны.

Ранее постоянный член Совета безопасности России Сергей Иванов отметил, что практической пользы для Российской Федерации от "утечек" Пентагона нет, попавшие в средства массовой информации данные не содержат ничего нового для Москвы.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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