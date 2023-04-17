Генерал ВСУ Романенко: Запад опоздал, Россия усилилась и накопила резервы

Без самолётов армия Украины будет пытаться нанести русским урон артиллерией.

Об этом сообщил экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Он отметил, что западным партнёрам Киева стоило поставлять ВСУ оружие еще прошлой осенью, а сейчас же армия России значительно усилила оборону, а в контексте анонсированного контрнаступления, важно понимать, что у ВС РФ сохранились достаточные резервы.

"Нужно осознавать, что резервы и ресурсы есть. Россия имеет свои мощности человеческого ресурса, и мы видим, как они это используют. Это не только частичная мобилизация — на самом деле, они её не останавливали, они её тайно проводят", — подчеркнул Романенко.

По его словам, уже больше, чем 300 тыс. мобилизовано, и продолжается формальная часть открытой мобилизации. Россия якобы это делает тайно, плюс оформляет это в добровольчество, планируя набрать ещё до 400 тысяч. Кремль хочет довести свою армию до полутора миллионов, цитирует бывшего замначальника Генштаба ВСУ "ПолитНавигатор".