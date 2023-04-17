РВ: польские танки PT-91 Twardy уже на Украине и готовятся к боям

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В соцсетях распространяется видео с польскими танками PT-91 Twardy где-то на украинских дорогах. Кадры с движущейся колонной опубликовали сами боевики вооружённых сил Украины (ВСУ), пишут военкоры "Русской Весны".

Ролик прокомментировал в своём Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. По его мнению, на передовой не появятся немецкие "Леопарды" и американские "Абрамсы", пока российские военные не уничтожат всевозможные модификации советских танков. Максимум поставленная Западом бронетехника будет работать с закрытых позиций, добавил репортёр.

Он напомнил, что танк Т-72, модернизацией которого является Twardy, производился в России с 1995 по 2002 год.