В соцсетях распространяется видео с польскими танками PT-91 Twardy где-то на украинских дорогах. Кадры с движущейся колонной опубликовали сами боевики вооружённых сил Украины (ВСУ), пишут военкоры "Русской Весны".
Ролик прокомментировал в своём Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. По его мнению, на передовой не появятся немецкие "Леопарды" и американские "Абрамсы", пока российские военные не уничтожат всевозможные модификации советских танков. Максимум поставленная Западом бронетехника будет работать с закрытых позиций, добавил репортёр.
Он напомнил, что танк Т-72, модернизацией которого является Twardy, производился в России с 1995 по 2002 год.
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