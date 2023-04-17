Опубликованы кадры спасения российского Т-72 от украинского FPV-дрона с боеприпасом для РПГ-7 в районе Марьинки

Уникальный случай спасения танкового экипажа произошёл в зоне СВО. Об этом сообщает Telegram-канал "RV".

По танку с украинского FPV-дрона боевиками был выпущен снаряд с боеприпасом для РПГ-7. Он попал точно в башню бронемашины. Однако, танк даже не остановился и экипаж продолжил выполнение боевой задачи.

Сообщается, что российский танк выдержал попадание противотанкового снаряда благодаря системе динамической защиты.