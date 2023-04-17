Уникальный случай спасения танкового экипажа произошёл в зоне СВО. Об этом сообщает Telegram-канал "RV".
По танку с украинского FPV-дрона боевиками был выпущен снаряд с боеприпасом для РПГ-7. Он попал точно в башню бронемашины. Однако, танк даже не остановился и экипаж продолжил выполнение боевой задачи.
Сообщается, что российский танк выдержал попадание противотанкового снаряда благодаря системе динамической защиты.
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