El País: ВСУ столкнутся с продуманными инженерными укреплениями при попытке решающего наступления

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские войска столкнутся с невиданными трудностями и препятствиями при любой попытке наступления на российскую территорию. К такому выводу после беседы с военными экспертами пришли журналисты испанской газеты El País.

По их мнению, Россия смогла создать такие мощные укрепления, которые "в Европе не строили последние 80 лет". При этом, вся инженерная инфраструктура оборонительных сооружений очень хорошо продумана. По словам издания, это делает Россию крайне грозным соперником для ВСУ.

"Нет более сложной задачи, чем спланировать и провести комбинированное наступление с привлечением всех родов войск на хорошо подготовленную линию с препятствиями из танковых рвов, мин и траншей", — рассказал один из экспертов.

По его мнению, чтобы штурмовать данные укрепления ВСУ должны сосредоточить на направлении минимум втрое больше личного состава, чем российские войска.

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