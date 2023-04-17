В США не оставляют шанса Киеву: ВСУ должны сражаться, даже если контрнаступление провалится

Киев должен бросить в контрнаступление все силы, но даже в случае провала — ВСУ должны продолжать биться.

Об этом сообщил бывший посол США на Украине Уильям Тейлор.

"Наступление, которое должно случиться этой весной, и о котором говорит генерал Ходжес, должно стать решающим. Я думаю, что если ВСУ соберут в кулак, сконцентрируют всё новое оружие, нанесут удар — и в одном месте прорвут российскую оборону… Быстрое и молниеносное наступление — это сценарий короткой войны", — в эфире интернет-канала "Ukrlife" сказал дипломат.

По его словам, даже в случае провала и истощения ресурсов, Киев должен продолжать сражаться. А если обе стороны истощатся — это приведет к прекращению огня. Но даже тут украинцы не захотят сдаться, и продолжат сражаться, подчеркнул Тейлор.