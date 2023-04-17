Российская Федерация заберёт под свой контроль всю Украину, уничтожив на линии фронта националистов и русофобов.
Об этом сообщила политобозреватель Ирина Алкснис.
"Есть впечатление, что стратегически Россия намерена забрать всю Украину себе. Но предварительно она намерена решить проблему с русофобским населением", — в эфире YouTube-канала "PolitWera" сказала эксперт.
Она отметила, что неонацисты и прочие русофобы будут или выгнаны из страны, или будут уничтожены. Будет просто физическое уничтожение самых отмороженных сил, отметила Алкснис.
Русофобы побегут, в том числе и женщины, а в результате останется, как минимум, нейтрально настроенное для РФ население, подытожила аналитик.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.