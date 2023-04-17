Алкснис: Россия в Донбассе физически уничтожит самых отмороженных русофобов

Российская Федерация заберёт под свой контроль всю Украину, уничтожив на линии фронта националистов и русофобов.

Об этом сообщила политобозреватель Ирина Алкснис.

"Есть впечатление, что стратегически Россия намерена забрать всю Украину себе. Но предварительно она намерена решить проблему с русофобским населением", — в эфире YouTube-канала "PolitWera" сказала эксперт.

Она отметила, что неонацисты и прочие русофобы будут или выгнаны из страны, или будут уничтожены. Будет просто физическое уничтожение самых отмороженных сил, отметила Алкснис.

Русофобы побегут, в том числе и женщины, а в результате останется, как минимум, нейтрально настроенное для РФ население, подытожила аналитик.