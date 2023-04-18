Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) способны достигнуть Москвы и других городов РФ.
При этом он не стал раскрывать, планируют ли Вооружённые силы Украины (ВСУ) предпринимать попытки нанесения ударов по российским территориям с помощью дронов.
"Долетают до Москвы и дальше", — приводит комментарий Буданова Radio NV.
Ранее руководитель ГУР Украины сообщил, что до конца весны боевики ВСУ вторгнутся в Крым. По его словам, подготовка Киева к контрнаступлению "идёт по графику". Однако глава разведки отказался называть точную дату начала масштабной атаки, уточнив, что необходимо ориентироваться на текущие события.
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Десантно-штурмовые группы ВСУ сегодня пошли в атаку в районе Павловки под Угледаром, начав наступательную операцию.