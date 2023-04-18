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Глава ГУР Украины Буданов заявил, что беспилотники ВСУ "долетают до Москвы и дальше"

0:53
Силовые структуры

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) способны достигнуть Москвы и других городов РФ.

Глава ГУР Украины Буданов заявил, что беспилотники ВСУ "долетают до Москвы и дальше"

При этом он не стал раскрывать, планируют ли Вооружённые силы Украины (ВСУ) предпринимать попытки нанесения ударов по российским территориям с помощью дронов.

"Долетают до Москвы и дальше", — приводит комментарий Буданова Radio NV.

Ранее руководитель ГУР Украины сообщил, что до конца весны боевики ВСУ вторгнутся в Крым. По его словам, подготовка Киева к контрнаступлению "идёт по графику". Однако глава разведки отказался называть точную дату начала масштабной атаки, уточнив, что необходимо ориентироваться на текущие события.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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