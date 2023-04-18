Глава ГУР Украины Буданов заявил, что беспилотники ВСУ "долетают до Москвы и дальше"

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) способны достигнуть Москвы и других городов РФ.

При этом он не стал раскрывать, планируют ли Вооружённые силы Украины (ВСУ) предпринимать попытки нанесения ударов по российским территориям с помощью дронов.

"Долетают до Москвы и дальше", — приводит комментарий Буданова Radio NV.

Ранее руководитель ГУР Украины сообщил, что до конца весны боевики ВСУ вторгнутся в Крым. По его словам, подготовка Киева к контрнаступлению "идёт по графику". Однако глава разведки отказался называть точную дату начала масштабной атаки, уточнив, что необходимо ориентироваться на текущие события.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.