До конца весны ВСУ зайдут в Крым — начальник ГУР Украины Буданов

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Начальник ГУР Украины Кирилл Буданов назвал предполагаемую дату вторжения ВСУ в Крым. По его словам, это произойдёт до конца весны. Такую информацию Буданов озвучил в ходе интервью одному из украинских телеканалов.

"До конца весны ВСУ зайдут в Крым. Всё идёт по графику", — заявил Буданов.

Глава разведки Украины также добавил, что "абсолютно все" его прогнозы сбываются. При этом, отвечая на вопрос журналиста о точной дате, Буданов сказал, что нужно ориентироваться на текущие события.

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