Борис Рожин заявил о ликвидации офицера ГУР Украины "Лемко" в зоне спецоперации

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В зоне проведения спецоперации ликвидирован офицер Главного управления разведки (ГУР) Украины Сергей Лемец с позывным "Лемко". Об этом сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

По его словам, представители Минобороны Украины, комментируя смерть боевика, заявили, что он погиб из-за ухудшения состояния здоровья при выполнении разведывательных задач. Однако эксперт убеждён: офицер "Лемко" скончался во время боевых действий с ВС России.

"Ликвидирован офицер украинской разведки Сергей Лемец, позывной "Лемко"… Возможно, попал под "Град" и замёрз или "Солнцепёк" голову напёк", — отметил Рожин в своём Telegram-канале.

Ранее стало известно, что на Украине после ранения в голову погиб командир взвода Интернационального легиона ВСУ Михаил Журек. Наёмник планировал вернуться в Польшу, однако умер в больнице Днепропетровска 25 марта.

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