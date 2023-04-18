Экипажи Т-72Б3 ВС РФ рассказали о танковых боях на улицах Мариуполя

1:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Модернизированный танк Т-72Б3 отличается эффективной защитой, однако экипаж внёс свои конструктивные дополнения. Военнослужащие закрыли погон башни металлическими плитами, а также установили двойной навес для большей надёжности. Об этом рассказал механик-водитель с позывным "Тони".

"В боях за Мариуполь очень часто приходилось расчищать уличные баррикады, которые построили нацбатальоны и ВСУ. Всё нужно делать быстро, никто не даёт гарантии, что снайпер не тронет спешившийся экипаж", — отметил он.

"Тони" подчеркнул, что работа велась с особой точностью: после выстрела танк сразу же откатывался назад. Иногда танкисты оставляли боевую машину в укрытии, а сами вместе с пехотинцами отправлялись на зачистку территорий. Механик-водитель признался, что во время столкновений с противником в Мариуполе постарел на несколько лет.

По словам старшего сержанта с позывным "Саратов", приходилось применять особую тактику, чтобы защитить пехотинцев.

"Буквально проламывали в промышленной зоне безопасные проходы в стенах для пехоты, чтобы лишний раз не рисковать жизнью наших солдат и не подставлять их под огонь снайперов", — рассказал он в беседе с "Российской газетой".

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