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Штурмовики ВС РФ под Авдеевкой описали свою работу: "Страшно умереть трусом"

2:40
Силовые структуры

Диверсионная штурмовая бригада "Ветераны" была создана в начале спецоперации. Основной формирования в районе Авдеевки стали ветераны боевых действий и добровольцы с боевым опытом. Главное требование к бойцам — физическое здоровье и выносливость. Об этом рассказал главный инструктор бригады с позывным "Кибарда".

Штурмовики ВС РФ под Авдеевкой описали свою работу: "Страшно умереть трусом"

"Тот же разведчик-штурмовик должен не просто совершить марш-бросок в несколько километров, но и выполнить задачу, закрепиться на позициях, окопаться", — объяснил он в беседе с "Российской газетой".

Инструктор подчеркнул, что сейчас характер боевых действий изменился. Успешные манёвры могут обеспечить малые подвижные группы, поскольку им проще попасть в тыл противника.

Рядовому с позывным "Мазай" уже больше 60 лет. Он признаётся, что с трудом попал в зону спецоперации из-за возраста.

"Своего рода тестом послужила фотография, где я был по пояс раздетый. Заверил, что по своим кондициям не уступаю 40-летним и могу находиться в строю. Комбриг не отказал", — рассказал военнослужащий.

Жена "Мазая" была удивлена решением супруга, но отнеслась к нему с уважением. Сын тоже захотел пойти на фронт, однако из-за хирургического вмешательства был вынужден остаться дома. Первый бой "Мазая" прошёл в районе населённого пункта Куземовка. Штурмовики вышли на закрепление позиций, неподалёку работали диверсанты ВСУ.

"Тогда я несколько дней свыкался с мыслью, что могу погибнуть. И было страшно умереть трусом", — рассказал рядовой.

Чем ближе бойцы подступают к Авдеевке, тем тише становится на дорогах. Штурмовик с позывным "Пластун" предупредил водителя, что необходимо ехать по середине, а не по обочине, поскольку именно здесь ВСУ открывают мощный миномётный огонь. Командир роты с позывным "Скульптор" подчеркнул, что противник чаще всего целится по арматурным опорам, чтобы снаряды срикошетили, а осколки поразили всё, что находится поблизости.

"Украинцы по высокоточным камерам круглосуточно наблюдают за нами, ну, и мы в свою очередь следим за ними. Бывает, играем на нервах. К примеру, на крайнем рубеже в предыдущее дежурство ребята по утрам включали запись гимна России. С противоположных позиций отвечали пулемётным огнем, но как те ни старались, так и не смогли вывести из строя портативный магнитофон", — отметил командир.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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