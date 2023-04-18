Офицер ВСУ: с могил погибших солдат снимают украинские флаги, чтобы скрыть потери

Киевская власть, отдающая команду снимать флаги Украины с могил погибших боевиков ВСУ, дабы не шокировать украинцев масштабом потерь, — самые настоящие идиоты.

Об этом сообщил офицер ВСУ Арчи Грин.

Он отметил, что население и так знает, что Киев несёт ужасающие потери.

"Залужный объявил, что около 9 тысяч потеряно, и это было полгода назад, и за эти полгода у нас совершенно точно добавилось, интенсивность боёв выросла. Все понимают, о чём эти цифры, поэтому идиоты, которые флаги снимают — попался бы мне этот идиот, я не гарантирую, что поступил бы адекватно", — отметил всушник.

Раньше экс-заместитель секретаря СНБО Украины генерал Сергей Кривонос говорил, что киевский режим, стремясь погасить возмущение украинских граждан, не желает делать отдельные кладбища для военнослужащих, а предпочитает хоронить погибших в рассредоточенных местах.