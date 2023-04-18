Политолог Дискин: визит Путина в зону спецоперации отсрочил наступление ВСУ

1:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В ближайшее время украинские войска перейдут в хорошо анонсированное наступление. Вероятнее всего, ВСУ начнут свои манёвры на Угледарском и Харьковском направлениях. Именно поэтому верховный главнокомандующий Владимир Путин Луганскую Народную Республику и выслушал доклады генерал-полковника Михаила Теплинского. Об этом заявил политический эксперт, доктор экономических наук, заместитель председателя научного совета акционерного общества "Всероссийский центр изучения общественного мнения" Иосиф Дискин, комментируя Pravda.Ru визит президента России в штаб группировки войск "Днепр".

"Теплинский провёл много времени на передовой, анализировал ситуацию, готовность войск, фортификационных сооружений, резервов, планов и так далее. Конечно, верховный главнокомандующий хочет убедиться, что всё готово к отражению натиска со стороны ВСУ", — отметил политолог.

По мнению Дискина, визит Путина в зону спецоперации станет профилактикой украинского наступления. Эксперт полагает, что манёвры противника отсрочились как минимум на неделю, а это позволит усилить группировку ВС РФ.

"Президент — ответственный человек, он хочет убедиться, что всё действительно готово", — заключил собеседник Pravda.Ru.

Ранее Путин посетил штаб группировки войск "Днепр", расположенный в районе Херсона.

"Мне важно услышать ваше мнение о том, как складывается обстановка, послушать вас, обменяться информацией", — отметил президент.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.