Президент РФ Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении

Российский лидер Владимир Путин посетил штаб группировки войск "Днепр", расположенный в районе Херсона.

Как сообщает пресс-служба президента, командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский, командующий группировкой войск "Днепр" генерал-полковник Олег Макаревич, а также другие военачальники выступили с докладами перед Путиным во время визита.

"Владимир Путин в штабе группировки войск "Днепр" в Херсонской области заслушал доклады", — подтвердили журналистам в пресс-службе лидера РФ.

В марте президент России провёл совещание в командном пункте спецоперации в Ростове-на-Дону. Кроме того, в прошлом месяце он впервые лично посетил ДНР, совершив рабочую поездку в Мариуполь.

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