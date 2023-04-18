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Президент РФ Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении

Силовые структуры

Российский лидер Владимир Путин посетил штаб группировки войск "Днепр", расположенный в районе Херсона.

Президент РФ Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении

Как сообщает пресс-служба президента, командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский, командующий группировкой войск "Днепр" генерал-полковник Олег Макаревич, а также другие военачальники выступили с докладами перед Путиным во время визита.

"Владимир Путин в штабе группировки войск "Днепр" в Херсонской области заслушал доклады", — подтвердили журналистам в пресс-службе лидера РФ.

В марте президент России провёл совещание в командном пункте спецоперации в Ростове-на-Дону. Кроме того, в прошлом месяце он впервые лично посетил ДНР, совершив рабочую поездку в Мариуполь.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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