Пекин: мы показываем миру, что усиливаем военное взаимодействие с Москвой

Пекин намерен усиливать стратегическое сотрудничество с Москвой.

Об этом сегодня, 18 апреля, на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу сказал его коллега из Китая Ли Шанфу.

"Первое место визита — именно в РФ, чтобы продемонстрировать миру высокий уровень развития китайско-российских отношений и показать твёрдую решимость усиления стратегического взаимодействия вооружённых сил КНР и Российской Федерации", — отметил военный чиновник Китая.

Он поблагодарил Шойгу за тёплый прием, а также отметил, что первым с назначением его поздравил именно глава Минобороны России.

Усиление сотрудничества между странами отметил и Сергей Шойгу, подчеркнув, что Москва и Пекин должны оказывать поддержку друг другу, особенно по вопросам безопасности, пишет "ПолитНавигатор".