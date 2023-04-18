Пекин намерен усиливать стратегическое сотрудничество с Москвой.
Об этом сегодня, 18 апреля, на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу сказал его коллега из Китая Ли Шанфу.
"Первое место визита — именно в РФ, чтобы продемонстрировать миру высокий уровень развития китайско-российских отношений и показать твёрдую решимость усиления стратегического взаимодействия вооружённых сил КНР и Российской Федерации", — отметил военный чиновник Китая.
Он поблагодарил Шойгу за тёплый прием, а также отметил, что первым с назначением его поздравил именно глава Минобороны России.
Усиление сотрудничества между странами отметил и Сергей Шойгу, подчеркнув, что Москва и Пекин должны оказывать поддержку друг другу, особенно по вопросам безопасности, пишет "ПолитНавигатор".
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