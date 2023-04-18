Наградит посмертно: Пригожин предложил Зеленскому перебросить солдат ВСУ из Авдеевки в Бахмут

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Евгений Пригожин иронично отреагировал на сообщения о визите президента Украины Владимира Зеленского в Авдеевку.

С просьбой прокомментировать награждение бойцов ВСУ Зеленским в Авдеевке к бизнесмену обратились журналисты издания Pravda. Ru. В редакции отметили, что глава государства посетил населенный пункт, несмотря на проходящие там бои.

Пригожин отметил, что несколько раз до этого приглашал Зеленского посетить Бахмут. Однако украинский лидер ни разу не ответил на его обращения, отправившись в Авдеевку для награждения бойцов ВСУ.

"Молодец, наградил бойцов под Авдеевкой. Пускай перебрасывает к нам на Бахмут, еще раз наградит посмертно, а так — уважуха, яйца железные", — приводит слова Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

Ранее предприниматель рассказал о "встрече" с президентом Украины в Бахмуте. Соответствующая видеозапись была опубликована в Telegram-канале военкора Александра Симонова.