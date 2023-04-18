РВ: военные России уничтожили подразделение ВСУ в руинах у Белогоровки

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные продолжают уничтожать личный состав и технику вооружённых сил Украины на фронте в зоне спецоперации.

Под огонь артиллерии на этот раз попала группа боевиков ВСУ, которые пытались спрятаться в руинах в районе Белогоровки в Луганской Народной Республике. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

На опубликованном видео группа украинской пехоты скрывается в разрушенном доме. Однако за ними ведётся наблюдение с воздуха. Националисты были ликвидированы точным ударом артиллеристов 2-го Армейского корпуса.