Военный эксперт Владислав Шурыгин объяснил, что означает очередной визит президента РФ Владимира Путина на фронт в зону спецоперации и встреча там с командующим ВДВ генералом Михаилом Теплинским и командующим направлением Росгвардии генералом Александром Лапиным.
Эксперт отметил, что очередной приезд Путина в зону боевых действий вызвал растерянность в рядах, как западных, так и отечественных наблюдателей. Ведь он был на фронте всего месяц назад. А сейчас снова там, причём без министра обороны и начальника Генштаба.
По мнению аналитика, всё на самом деле очень логично. В ходе первой поездки президент заслушал доклады командующих о ситуации на вверенных им участках, их решения по предстоящим боям. Также были уточнены задачи и озвучены проблемы, которые требовали немедленных решений, а теперь пришло время проверить, как выполнены поручения, объяснил Шурыгин в своём Telegram-канале.
Он назвал знаковым, то что Путин встретился с Теплинским и Лапиным.
"Напомним, что совсем недавно оба этих генерала считались чуть ли не опальными. Вокруг обоих развивались сложные служебные интриги, обоих уже считали "отработанным" материалом. И, вдруг, их штабы навещает президент", — добавил эксперт.
Этот визит, с одной стороны, ставит точку во всех подковёрных служебных и политических интригах вокруг Лапина и Теплинского, а, с другой, является вполне понятным сигналом самим генералам, что от них ждут в предстоящих боях только победу, заключил аналитик.
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