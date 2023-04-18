Шурыгин: визит Путина в зону СВО — понятный сигнал генералам Лапину и Теплинскому

1:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный эксперт Владислав Шурыгин объяснил, что означает очередной визит президента РФ Владимира Путина на фронт в зону спецоперации и встреча там с командующим ВДВ генералом Михаилом Теплинским и командующим направлением Росгвардии генералом Александром Лапиным.

Эксперт отметил, что очередной приезд Путина в зону боевых действий вызвал растерянность в рядах, как западных, так и отечественных наблюдателей. Ведь он был на фронте всего месяц назад. А сейчас снова там, причём без министра обороны и начальника Генштаба.

По мнению аналитика, всё на самом деле очень логично. В ходе первой поездки президент заслушал доклады командующих о ситуации на вверенных им участках, их решения по предстоящим боям. Также были уточнены задачи и озвучены проблемы, которые требовали немедленных решений, а теперь пришло время проверить, как выполнены поручения, объяснил Шурыгин в своём Telegram-канале.

Он назвал знаковым, то что Путин встретился с Теплинским и Лапиным.

"Напомним, что совсем недавно оба этих генерала считались чуть ли не опальными. Вокруг обоих развивались сложные служебные интриги, обоих уже считали "отработанным" материалом. И, вдруг, их штабы навещает президент", — добавил эксперт.

Этот визит, с одной стороны, ставит точку во всех подковёрных служебных и политических интригах вокруг Лапина и Теплинского, а, с другой, является вполне понятным сигналом самим генералам, что от них ждут в предстоящих боях только победу, заключил аналитик.

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