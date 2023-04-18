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РВ: попытка наступления ВСУ под Угледаром обернулась полным провалом

Силовые структуры

Бронегруппы и десант вооружённых сил Украины (ВСУ) попытались вчера прорвать оборону российских войск на Южно-донецком направлении под Угледаром. Однако эта попытка завершилась "кровавым провалом", пишут военкоры "Русской Весны".

Противник атаковал после артподготовки в районе Никольского и Павловки. В отражении атак участвовали подразделения Восточного военного округа, ОБТФ "Каскад" и ударные вертолёты группировки.

На появившихся кадрах объективного контроля зафиксировано поражение как минимум трёх танков ВСУ огнём Ка-52, однако это далеко не все потери украинских националистов за понедельник. Также боевики ВСУ потеряли боевую машину пехоты (БМП) и живую силу.

Добавим, ряд источников утверждают, что вертолётчики уничтожили ракетами первую американскую БМП М2 Bradley.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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