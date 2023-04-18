РВ: попытка наступления ВСУ под Угледаром обернулась полным провалом

Бронегруппы и десант вооружённых сил Украины (ВСУ) попытались вчера прорвать оборону российских войск на Южно-донецком направлении под Угледаром. Однако эта попытка завершилась "кровавым провалом", пишут военкоры "Русской Весны".

Противник атаковал после артподготовки в районе Никольского и Павловки. В отражении атак участвовали подразделения Восточного военного округа, ОБТФ "Каскад" и ударные вертолёты группировки.

На появившихся кадрах объективного контроля зафиксировано поражение как минимум трёх танков ВСУ огнём Ка-52, однако это далеко не все потери украинских националистов за понедельник. Также боевики ВСУ потеряли боевую машину пехоты (БМП) и живую силу.

Добавим, ряд источников утверждают, что вертолётчики уничтожили ракетами первую американскую БМП М2 Bradley.