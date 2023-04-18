Бронегруппы и десант вооружённых сил Украины (ВСУ) попытались вчера прорвать оборону российских войск на Южно-донецком направлении под Угледаром. Однако эта попытка завершилась "кровавым провалом", пишут военкоры "Русской Весны".
Противник атаковал после артподготовки в районе Никольского и Павловки. В отражении атак участвовали подразделения Восточного военного округа, ОБТФ "Каскад" и ударные вертолёты группировки.
На появившихся кадрах объективного контроля зафиксировано поражение как минимум трёх танков ВСУ огнём Ка-52, однако это далеко не все потери украинских националистов за понедельник. Также боевики ВСУ потеряли боевую машину пехоты (БМП) и живую силу.
Добавим, ряд источников утверждают, что вертолётчики уничтожили ракетами первую американскую БМП М2 Bradley.
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