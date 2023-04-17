РВ: десантники ВСУ начали наступательную операцию под Угледаром

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Десантно-штурмовые группы вооружённых сил Украины (ВСУ) сегодня пошли в атаку в районе Павловки под Угледаром в ДНР, начав наступательную операцию. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

По данным источников с мест, в районе населённого пункта Никольского было второе направление прорыва. Движение подразделений противника вовремя заметили разведчики ВС РФ, по наступающим штурмовикам начала работать артиллерия.

Для прикрытия своих штурмовых групп враг задействовал и бронетехнику По танкам и боевым машинам пехоты отработала не только артиллерия, но ударили управляемыми ракетами и вертолётчики.

Встречные бои в руинах шли много часов. Противник, по имеющимся данным, понёс потери, цифры которых уточняются, продвинуться ему не удалось.

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