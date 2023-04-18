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RT: тяжелораненый доброволец ВС России прополз четыре километра через минное поле в зоне СВО

1:18
Силовые структуры

Тяжелораненый доброволец из Калининграда Василий Ч. с позывным "Кеник" преодолел четыре километра на руках в зоне СВО, проползая через заминированное поле, чтобы выбраться из окружения. Он поделился историей своего спасения с RT.

RT: тяжелораненый доброволец ВС России прополз четыре километра через минное поле в зоне СВО

Это произошло осенью 2022 года, когда отряд "Кеника" попал в засаду под Кременной. Сам боец получил тяжёлое ранение с повреждением позвоночника и переломами ног. По его словам, он провёл три дня без воды и еды, укрываясь от противника в бетонном дренажном коллекторе.

"Полынь — она как нашатырь. У неё такой запах резкий. Когда понимал, что сознание теряю, рвал её и вдыхал", — рассказал мужчина.

Доброволец, стремящийся пробиться к российским войскам, сумел это сделать благодаря случайно найденной рации. С её помощью он связался с бойцом с позывным "Опер", который провёл его через минное поле.

"Он говорил, куда ползти, чтобы не нарваться на неприятность в виде растяжки. Ночь пришлось пережидать в лесопосадке. Наутро я снова пополз и где-то метров через 500 встретил ребят", — объяснил "Кеник".

После этого его отвезли к месту эвакуации на танке.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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