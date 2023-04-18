Матвийчук: удар ВС России мощнейшими авиабомбами по ВС Украины в Артёмовске стал сигналом странам Запада

1:25 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская армия решила проявить свои авиационные возможности, нанеся массированный удар по оставшимся украинским войскам в Бахмуте (Артёмовске). Это произошло ещё до официального наступления ВСУ.

Российские войска стали активно применять управляемые планирующие полутонные авиабомбы УПАБ-500. В результате потери врага каждый день растут в геометрической прогрессии.

По мнению военного эксперта, бывшего офицера спецназа и разведчика Анатолия Матвийчука, ВС РФ приступили к активному использованию скрытого вооружения, которое было приготовлено "на чёрный день". Тем самым армия России дала сигнал Западу: чем больше оружия будет отправляться на Украину, тем больше потери понесут киевские войска.

Эксперт в беседе с "МК" напомнил слова Владимира Путина, который ранее заявлял, что ВС РФ "всерьёз ничего не начинали".

"Мы ещё не использовали все имеющиеся в нашем распоряжении силы и средства. Противник наращивает свои силы, и мы в ответ с увеличением поставок западного вооружения на Украину увеличиваем производство военной продукции. Мы массово используем крупнокалиберные фугасные авиационные бомбы для уничтожения систем управления и перспективного вооружения, поставленного Западом", — отметил Матвийчук.

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