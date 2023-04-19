Первые 24 часа "контрнаступления" для украинской армии станут "самыми длинными" в жизни, заявили аналитики. По их мнению, именно за эти сутки решится судьба дальнейшего "продвижения" ВСУ.
По их мнению, в первые сутки станет понятно, как настроены ВСУшники, тактически слажены и каков у украинской армии боевой дух.
"Тактическая неожиданность, лидерство на поле боя и боевой дух, скорее всего, будут иметь решающее значение в первые 24 часа атаки", — пишет Foreign Policy.
Что будет после первых суток "наступления" украинских националистов, авторы ответить затруднились.
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