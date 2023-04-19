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РИА Новости: подполье в Херсоне помогло уничтожить ангар с техникой и расположение ВСУ

Силовые структуры

Активисты херсонского подполья сопротивления киевскому режиму передали координаты российским бойцам места нахождения ангара с военной техникой ВСУ и их расположения, сообщили источники.

РИА Новости: подполье в Херсоне помогло уничтожить ангар с техникой и расположение ВСУ

В результате ВС России нанесли сокрушающий удар.

"Было результативно отработано и уничтожено несколько объектов украинских боевиков на правобережье (Днепра. — Прим. ред.) в Херсонской области: ангар с военной техникой на окраине Херсона, миномётный расчёт, обстреливавший не только левый берег, но и сам Херсон с целью провокации", — рассказали активисты РИА Новости.

Российские артиллеристы сработали точно по целям и уничтожили военную технику украинских националистов. Кроме того, противник понёс потери в живой силе.

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"Скоро начнется": Где ждать наступление ВСУ? РОГОВ раскрыл планы врага
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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