РИА Новости: подполье в Херсоне помогло уничтожить ангар с техникой и расположение ВСУ

Активисты херсонского подполья сопротивления киевскому режиму передали координаты российским бойцам места нахождения ангара с военной техникой ВСУ и их расположения, сообщили источники.

В результате ВС России нанесли сокрушающий удар.

"Было результативно отработано и уничтожено несколько объектов украинских боевиков на правобережье (Днепра. — Прим. ред.) в Херсонской области: ангар с военной техникой на окраине Херсона, миномётный расчёт, обстреливавший не только левый берег, но и сам Херсон с целью провокации", — рассказали активисты РИА Новости.

Российские артиллеристы сработали точно по целям и уничтожили военную технику украинских националистов. Кроме того, противник понёс потери в живой силе.

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