РИА Новости: ВСУ разбомбили из С-300 школу под Снигирёвкой и обвинили в этом РФ

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В попытке отразить удары российских военных украинские националисты попали ракетой ПВО С-300 в школу села Васильевка, заявил глава российской администрации Снигирёвского района Херсонской области Юрий Барбашов. Теперь ВСУ пытаются переложить ответственность за разрушения на РФ.

Как уточнил мэр, ЧП произошло в ночь с 15 на 16 апреля. Российские военные точно отработали по инфраструктуре ВСУ, в ответ националисты запустили С-300, но промахнулись. При этом украинские паблики активно публикуют результаты разрушений, пытаясь переложить ответственность.

"Вина за них сваливается на российскую сторону. Это происходит потому, что украинской стороне прекрасно известно, что ракеты С-300 были выпущены украинскими системами ПВО", — пояснил глава администрации РИА Новости.

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