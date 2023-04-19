Константинов: земли Причерноморья должны войти в состав РФ по итогам спецоперации

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

По итогам специальной военной операции (СВО) к России должны отойти исторические земли северного Причерноморья. Об этом сообщил руководитель парламента Крыма Владимир Константинов.

Он отметил, что процесс возвращения Новороссии не завершён после вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Политик призвал восстановить Русский мир в естественных границах, на которые страна вышла в годы правления Екатерины II.

По его словам, в ходе спецоперации российским военным необходимо установить контроль над Николаевской и Одесской областями.

"Мы должны вернуть эти регионы для сохранения безопасности и стратегического преимущества на Чёрном море", — пояснил глава парламента в беседе с РИА Новости.

Ранее Константинов назвал всё Черноморское побережье исконно русской землёй, которая случайна была передана другому государству.

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