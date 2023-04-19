Сегодня, 19 апреля, утром армия Украины начала сильный артобстрел Новой Каховки в Херсонской области.
Наносятся удары по близлежащим сёлам, власти призывают людей оставаться в укрытии, пишет РИА Новости. Также сообщается об усилении обстрелов прифронтовых городов в Запорожской области.
"Новая Каховка и населённые пункты городского округа находятся под жесточайшим артиллерийским обстрелом со стороны боевиков ВСУ. Просим всех находиться в укрытиях", — цитирует издание администрацию округа.
Обстрелы продолжаются, снаряды падают у подстанции "скорой помощи" и пожарно-спасательной части, есть обрывы на ЛЭП.
Ранее сообщалось, что после ударов "умными бомбами" массово уничтожаются объекты ВСУ по всему фронту и даже образовалось небольшое озеро в воронке.
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