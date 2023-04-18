Кратер и озеро после удара: "Умные бомбы" массово уничтожают объекты ВСУ по всему фронту

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Самолёты Воздушно-космических сил России каждый день "умными бомбами" массово уничтожают объекты украинской армии по всей линии фронта.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна" и предоставляют видео с места событий.

"Первая воронка на видео снята после авиационного удара в Харьковской области. Вторая — в районе Орехова в Запорожской", — пишут военкоры.

Ранее сообщалось, что американское военное ведомство утверждает, что боевые действия на Украине будут идти ещё как минимум несколько месяцев.