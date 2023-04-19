Российским военным удалось улучшить свои позиции на Авдеевском направлении спецоперации, следует из заявления врио руководителя Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.
По его словам, ВС России продолжают продвигаться вперёд в этой зоне боевых действий.
"Там у нескольких подразделений, которые заходят с разных сторон, есть успехи и улучшение позиций", — подчеркнул Пушилин в эфире "Соловьёв. Live".
Ранее представители Минобороны сообщили, что войска РФ поразили командные пункты двух бригад украинской армии в районе Авдеевки. Кроме того, российские бойцы уничтожили танки и боевые машины пехоты ВСУ на данном направлении.
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Армия России начала использовать скрытое вооружение.