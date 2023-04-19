Врио главы ДНР Пушилин заявил об улучшении позиций ВС РФ на Авдеевском направлении

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российским военным удалось улучшить свои позиции на Авдеевском направлении спецоперации, следует из заявления врио руководителя Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.

По его словам, ВС России продолжают продвигаться вперёд в этой зоне боевых действий.

"Там у нескольких подразделений, которые заходят с разных сторон, есть успехи и улучшение позиций", — подчеркнул Пушилин в эфире "Соловьёв. Live".

Ранее представители Минобороны сообщили, что войска РФ поразили командные пункты двух бригад украинской армии в районе Авдеевки. Кроме того, российские бойцы уничтожили танки и боевые машины пехоты ВСУ на данном направлении.

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