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Врио главы ДНР Пушилин заявил об улучшении позиций ВС РФ на Авдеевском направлении

0:45
Силовые структуры

Российским военным удалось улучшить свои позиции на Авдеевском направлении спецоперации, следует из заявления врио руководителя Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.

Врио главы ДНР Пушилин заявил об улучшении позиций ВС РФ на Авдеевском направлении

По его словам, ВС России продолжают продвигаться вперёд в этой зоне боевых действий.

"Там у нескольких подразделений, которые заходят с разных сторон, есть успехи и улучшение позиций", — подчеркнул Пушилин в эфире "Соловьёв. Live".

Ранее представители Минобороны сообщили, что войска РФ поразили командные пункты двух бригад украинской армии в районе Авдеевки. Кроме того, российские бойцы уничтожили танки и боевые машины пехоты ВСУ на данном направлении.

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Вот они - причины конфликта России и Украины. С чего всё начиналось?
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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