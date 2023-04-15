"РВ": войска ВС Украины бросили танки в контратаку у Авдеевки, армия ВС России встретила их огнём

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Станет ли Авдеевка вторым Артёмовском, время покажет. Многие российские эксперты прогнозируют именно такой исход для ВСУ. Пока же на данном направлении идут бои. Ещё в конце марта военнослужащий украинских войск рассказывал, что в городе много раненых и убитых.

Враг бросил танки в контратаку у Авдеевки, армия России встретила их огнём

Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" опубликовали новое видео с Авдеевского участка фронта спецоперации. Сообщается, что противник бросил танки в контратаку, ожидая, что удастся прорвать оборону в районе Водяного. Российские бойцы встретили бронегруппы огнём. Результатом боя стали уничтоженная и повреждённая техника ВС Украины.