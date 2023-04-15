Станет ли Авдеевка вторым Артёмовском, время покажет. Многие российские эксперты прогнозируют именно такой исход для ВСУ. Пока же на данном направлении идут бои. Ещё в конце марта военнослужащий украинских войск рассказывал, что в городе много раненых и убитых.
Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" опубликовали новое видео с Авдеевского участка фронта спецоперации. Сообщается, что противник бросил танки в контратаку, ожидая, что удастся прорвать оборону в районе Водяного. Российские бойцы встретили бронегруппы огнём. Результатом боя стали уничтоженная и повреждённая техника ВС Украины.
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