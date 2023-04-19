Марков: посетивший зону СВО Путин дал понять, что никаких "перегруппировок" и "жестов доброй воли" ВС РФ не произойдёт

Политолог Сергей Марков прокомментировал рабочую поездку российского лидера Владимира Путина в Херсонскую область и Луганскую Народную Республику. Как отметил специалист, президент посетил регионы, где армия Украины, предположительно, начнёт наступление.

"Это сигнал того, что больше никаких "жестов доброй воли" и "перегруппировок" армии России не будет. Она никуда не уйдёт", — заявил эксперт в своём Telegram-канале.

Вместе с этим Марков напомнил, что глава государства передал солдатам икону. Таким образом Путин указал на борьбу ВС России против сатанизма киевского режима, подчеркнул политолог.

По его мнению, постивший Херсонскую область и ЛНР Путин продемонстрировал смелость и призвал военных тоже проявить её в решающих боях.

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