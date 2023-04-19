Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Кива: проституток для семьи Байдена всегда поставлял боксёр-сутенёр, по совместительству мэр Киева — Кличко
Дмитрий Медведев пригрозил Южной Корее поставками вооружений в КНДР
РВ: российские морпехи сбили украинский штурмовик Су-25 над Угледаром
AT: полоумные идеологи из США провоцируют ядерную войну с Россией из-за Украины
Анатолий Белый не откажется от звания заслуженного артиста РФ: "Заработал, не украл"
Сокращение числа страховых компаний обернётся удорожанием ОСАГО
Владимир Соловьёв призывает через радиоусилитель солдат ВСУ под Донецком сдаваться
Советник Пушилина Гагин рассказал об ожесточённых боях на Авдеевском направлении
Представляем Chery Tiggo 9: гибридный внедорожник с дальностью хода 1400 километров

Марков: посетивший зону СВО Путин дал понять, что никаких "перегруппировок" и "жестов доброй воли" ВС РФ не произойдёт

Силовые структуры

Политолог Сергей Марков прокомментировал рабочую поездку российского лидера Владимира Путина в Херсонскую область и Луганскую Народную Республику. Как отметил специалист, президент посетил регионы, где армия Украины, предположительно, начнёт наступление.

Марков: посетивший зону СВО Путин дал понять, что никаких "перегруппировок" и "жестов доброй воли" ВС РФ не произойдёт

"Это сигнал того, что больше никаких "жестов доброй воли" и "перегруппировок" армии России не будет. Она никуда не уйдёт", — заявил эксперт в своём Telegram-канале.

Вместе с этим Марков напомнил, что глава государства передал солдатам икону. Таким образом Путин указал на борьбу ВС России против сатанизма киевского режима, подчеркнул политолог.

По его мнению, постивший Херсонскую область и ЛНР Путин продемонстрировал смелость и призвал военных тоже проявить её в решающих боях.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

💥Владимир Рогов рассказал, когда и где будут наступать ВСУ
Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Ударами мощнейшими бомбами Россия послала страшный сигнал Западу

Армия России начала использовать скрытое вооружение.

Матвийчук назвал удар ВС РФ мощнейшими авиабомбами по ВСУ сигналом странам Запада
РИА Новости: раскритиковавшие спецоперацию ВС РФ на Украине артисты продолжают выступать в России
Осудили и остались: где работают артисты, раскритиковавшие спецоперацию ВС РФ на Украине
Угроза Москве, диверсанты в приграничных районах — Котенок о наступлении ВСУ
Мир ждёт катастрофа в ближайшее время — ясновидящий Яцковский
Елена Проклова: не стоит влезать в жизнь даже самых близких людей Анжела Якубовская Когда-то москвичи проводили большую часть своей жизни в строгом посте и молитве Сергей Лебедев Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
"Лимитрофам — первый кнут": эксперт предсказал раздел Польши
Недальновидное решение: Россия отобрала у Финляндии самое ценное
Названы истинные цели помощи Украине от США: обновление военной индустрии
Названы истинные цели помощи Украине от США: обновление военной индустрии
Последние материалы
Представляем Chery Tiggo 9: гибридный внедорожник с дальностью хода 1400 километров
Подростки избили 14-летних детей в Омске по заказу знакомых "девочек"
РИА Новости: на Камчатке медведь занял пустующий дом и не хочет выходить
РИА Новости: отмена российской культуры на Западе провалилась
Читатели Exxpress раскритиковали главу МИД ФРГ Бербок за слова о "Северных потоках"
Поддубный на волоске от смерти: русского силача едва не расстреляли
Доходы российских блогеров в 2023 выросли, но Даню Милохина ждёт забвение
В Московском театре "Школа современной пьесы" — премьера спектакля "Час тишины"
Донор органов из Колорадо "спас" жизнь человека
Китайские власти поддержали план Франции по урегулированию конфликта на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников