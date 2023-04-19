Генерал Соболев: Путин готовится принять ключевые решения по СВО, поэтому поехал в войска

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент России Владимир Путин лично съездил в зону СВО, чтобы иметь самую свежую и достоверную информацию, уверен депутат Госдумы РФ, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Опираясь на собранные данные, добавил он, глава государства будет разрабатывать дальнейшую стратегию проведения спецоперации.

"Путин готовится принять несколько ключевых решений по СВО, поэтому и ездит по войскам", — заявил Соболев в интервью изданию "Эксперт".

Генерал также отметил, что российскому лидеру хорошо знакома военная наука, а потому президенту недостаточно кабинетных докладов и требуется знать ситуацию на передовой из первых уст.

Ранее украинские СМИ признали, что союзники из США и Европы оставили Киев без оружия перед контрнаступлением.

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