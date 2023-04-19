Президент России Владимир Путин лично съездил в зону СВО, чтобы иметь самую свежую и достоверную информацию, уверен депутат Госдумы РФ, генерал-лейтенант Виктор Соболев.
Опираясь на собранные данные, добавил он, глава государства будет разрабатывать дальнейшую стратегию проведения спецоперации.
"Путин готовится принять несколько ключевых решений по СВО, поэтому и ездит по войскам", — заявил Соболев в интервью изданию "Эксперт".
Генерал также отметил, что российскому лидеру хорошо знакома военная наука, а потому президенту недостаточно кабинетных докладов и требуется знать ситуацию на передовой из первых уст.
Ранее украинские СМИ признали, что союзники из США и Европы оставили Киев без оружия перед контрнаступлением.
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Армия России начала использовать скрытое вооружение.