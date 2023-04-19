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Военкор Сладков заявил, что ВСУ в Артёмовске получают подкрепление через дорогу "верблюд"

1:21
Силовые структуры

Боевики украинской армии до сих пор не сдали Артёмовск (Бахмут), так как получают подкрепление по дороге "верблюд". Трасса хорошо простреливается российскими войсками, однако противник всё равно отправляет по ней солдат. Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков.

Военкор Сладков заявил, что ВСУ в Артёмовске получают подкрепление через дорогу "верблюд"

"Как только гибнет в малом окружении внутри города вся оборона, туда моментально заталкивают следующий маленький гарнизон, который тоже гибнет", — указал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Военкор сравнил текущую ситуацию в Артёмовске с боевыми действиями за Мариуполь и напомнил, как сдавались представители нацбата "Азов"*. Боевики были вынуждены покинуть комбинат не из-за дефицита боеприпасов или продовольствия, а из-за безысходности.

"Они были окружены, питания и боеприпасов у них хватало ещё на год вперёд, но они были сломлены действием авиации, артиллерии нашей", — отметил Сладков.

Военкор убеждён, что в скором времени киевское руководство потеряет Артёмовск, несмотря на постоянную переброску туда личного состава ВСУ.

*признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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