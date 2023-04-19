Депутат Заварзин: дополнительная мобилизация для выполнения задач СВО в России не нужна

По мнению члена комитета Госдумы по обороне Виктора Заварзина, в России нет необходимости проводить дополнительную мобилизацию для дальнейшего ведения спецоперации на Украине.

Заварзин пояснил, что от ранее проведённой частичной мобилизации у России ещё остался немалый резерв, который до сих пор не был задействован в зоне СВО.

"У нас есть все силы, у нас большой резерв после той частичной мобилизации, который еще не введен. Сейчас вопрос об этом не стоит. Боеприпасов, вооружений также достаточно, технику делают хорошо. Есть нюансы, все идеально не бывает, но все управляемо и находится на контроле", — сказал Заварзин в разговоре с НСН.

Депутат согласился с главой крымского парламента Владимиром Константиновым по поводу того, что Одесская и Николаевская области должны стать частью РФ по итогам спецоперации, потому что эти земли исконно русские. К тому же для стабильности в регионе Россия должна контролировать все территории до самого Чёрного моря.

При этом Заварзин призвал не торопить события, и первым делом разобраться с ЛНР и ДНР, и только после них уже "смотреть дальше".

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