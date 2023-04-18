Военный эксперт, военный историк, директор музея ПВО Юрий Кнутов в беседе с корреспондентом Pravda.Ru назвал основное условие для начала второй волны частичной мобилизации в России.
"Должно сложиться тяжёлое положение на фронте. То есть противник те планы, которые он озвучивал, связанные с его наступлением на Крым, на Донбасс, если эти планы будут в значительной степени реализованы, то, естественно, возникнет необходимость в том, чтобы держать его продвижение вперёд. В этом случае потребуются дополнительные войска", — сказал Кнутов.
Но это не значит, что призывников надо сразу же отправлять в самые горячие точки спецоперации, отметил эксперт. В зону боевых действий необходимо посылать тех, кто имеет определенную подготовку и служит уже сейчас в армии — не срочники, а контрактники. А на их места придут мобилизованные.
"Но на сегодняшний день те ресурсы, которыми обладает российская армия как человеческими, так и техническими, военными, непосредственно вооружением, техникой, пока достаточно для того, чтобы сорвать продвижение украинских войск как на Донбасс, так и в сторону Крыма", — заключил Кнутов.
Депутат Госдумы Александр Бородай допустил объявление второй волны частичной мобилизации в России.
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