В интернете появились видеозаписи, заснятые украинскими военными, на которых показана одна из немногих дорог, ведущих к западу от Артёмовска (Бахмута), которую ВСУ используют для снабжения своих войск в городе.
На кадрах видно, что грунтовая трасса, по которой передвигаются боевики из Киева, буквально усеяна обломками уничтоженной техники противника. Также на видеозаписи продемонстрирован временный мост через овраг. Оператор находится на пассажирском сиденье транспортного средства и просит водителя ехать быстрее, так как существует риск артиллерийского обстрела в районе, где проходит дорога.
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