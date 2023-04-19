Командир 10-го отряда группы "Царские волки" с позывным "Сатурн" ликвидировал два украинских беспилотника, среди которых многофункциональный дрон-разведчик "Фурия". Об этом рассказал экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"Сегодняшний улов командира нашего 10-го отряда — два вражеских БПЛА", — написал Рогозин в своём Telegram-канале.
Изначально бойцы блокируют доступ оператора к беспилотнику при помощи антидронового ружья, после чего аппарат противника застывает "как вкопанный".
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