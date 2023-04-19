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Рогозин опубликовал видеокадры уничтожения беспилотников ВСУ в зоне СВО

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Силовые структуры

Командир 10-го отряда группы "Царские волки" с позывным "Сатурн" ликвидировал два украинских беспилотника, среди которых многофункциональный дрон-разведчик "Фурия". Об этом рассказал экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Сегодняшний улов командира нашего 10-го отряда — два вражеских БПЛА", — написал Рогозин в своём Telegram-канале.

Изначально бойцы блокируют доступ оператора к беспилотнику при помощи антидронового ружья, после чего аппарат противника застывает "как вкопанный".

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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