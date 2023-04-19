Замминистра обороны Украины Маляр: контрнаступление ВСУ уже идёт

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Контрнаступление — это огромный комплекс действий и мероприятий, и оборонительных, и наступательных, которые осуществляют украинские военные. Сводить всё к каким-то активным действиям и конкретным датам некорректно. Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

По её словам, контрнаступление ВСУ уже идёт: ведутся активные штурмовые действия в Бахмуте (Артёмовске), Марьинке, у Авдеевки и Лимана.

"Если мы говорим о нашей стратегической цели, это можно назвать мероприятиями контрнаступательных действий. Они включают подготовку техники, людей, подготовку резерва, формирование тактики", — пояснила представитель киевского военного командования.

ВСУ на сегодня не готовят что-то одно в каком-то конкретном направлении, а ежедневно готовятся к полному "освобождению" наших территорий, а не только контрнаступлению, заключила Маляр.

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