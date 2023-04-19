Военный эксперт Сивков: для успешного контрнаступления у Киева нет достаточного количества тяжёлой техники

Для того, чтобы провести успешное контрнаступление, у украинской армии не хватает тяжёлой техники, в том числе танков. Об этом сообщил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.

Эксперт напомнил, что для проведения наступательных действий Киеву удалось собрать порядка 200 тысяч бойцов, из которых 40-60 тысяч военных составят ударную группировку. Однако у этой группировки не хватает тяжёлой техники, в частности, танков, которых у ВСУ на данный момент всего 250-350 единиц.

Сивков напомнил, что при наступлении на километр линии соприкосновения требуется в среднем 20-25 танков, которых у украинской армии просто нет.

"Поэтому говорить о том, что это наступление может иметь какой-то оперативный результат, не приходится", — сказал Сивков в ходе круглого стола.

ВСУ по объективным причинам не смогут добиться военно-стратегического успеха своим контрнаступлением, зато могут попытаться сыграть на политическом резонансе, нанеся удар по Донецку и Белгороду, заключил Сивков.

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