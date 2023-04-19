TopWar: Фатигаров проинформировал о тактике подрыва ВС Украины домов в Артёмовске с мирными жителями

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские войска, отступая из жилых кварталов Артёмовска, подрывают многоэтажки, в подвалах которых находятся люди. Зачем ВСУ применяет подобную тактику, рассказал капитан 1-го ранга, военный эксперт Василий Фатигаров.

"Боевики ВСУ путём подрыва уничтожают многоэтажные дома с целью не допустить их перехода под контроль российских военных. Таким образом отступающие украинские боевики стараются не допустить, чтобы у наших бойцов была возможность занятия господствующей высоты. А на все остальное им, по большому счёту, наплевать", — приводит слова Фатигарова "Военное обозрение".

Эксперт вспомнил случай, когда российские силы в Артёмовске смогли занять одну из многоэтажек. На разных этажах и по периметру здания были обнаружены мины, а в подвале находились мирные граждане. Но спасти всех людей и строения, увы, не получается. Фатигаров отметил, что такая тактика ВСУ стала их "визитной карточкой".

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