Российский лидер Владимир Путин объяснил свою рабочую поездку в зону спецоперации. Как подчеркнул президент, он исключил перемещение военных.
"Обстановка требует, чтобы они были на месте", — сказал глава России.
Вместе с этим руководитель страны добавил, что целью посещения регионов являлась встреча с российскими бойцами.
Ранее политолог Сергей Марков прокомментировал визит Путина в Херсонскую область и Луганскую Народную Республику. По словам специалиста, президент продемонстрировал смелость и готовность бороться против сатанизма киевского режима.
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Армия России начала использовать скрытое вооружение.