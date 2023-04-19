Путин заявил, что лично посетил штабы в зоне СВО, поскольку не хотел отвлекать военных от дел

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российский лидер Владимир Путин объяснил свою рабочую поездку в зону спецоперации. Как подчеркнул президент, он исключил перемещение военных.

"Обстановка требует, чтобы они были на месте", — сказал глава России.

Вместе с этим руководитель страны добавил, что целью посещения регионов являлась встреча с российскими бойцами.

Ранее политолог Сергей Марков прокомментировал визит Путина в Херсонскую область и Луганскую Народную Республику. По словам специалиста, президент продемонстрировал смелость и готовность бороться против сатанизма киевского режима.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.