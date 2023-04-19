Вооружённые силы России уничтожают боевую технику украинской армии на Северском направлении.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Артиллерия ВС РФ наносит точные удары по танкам и другой бронированной технике ВСУ. Корректировку ведут с беспилотных летательных аппаратов. Видеоролик военкоров демонстрирует удары по украинским подразделениям.
Ранее сообщалось, что под Кременной артиллерия российской армии поразила опорный пункт украинских войск. Дрон, совершая облёт леса, обнаружил взводный опорник врага и передал координаты его расположения артиллеристам.
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Армия России начала использовать скрытое вооружение.