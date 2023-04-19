Армия Украины несёт тяжелые потери в зоне СВО, по результатам которых части ВСУ почти прекращают свое существование.
Об этом сообщил раненый сержант ведущей бои в Артёмовске 93-й бригады Владимир Кривенко.
Примерно раз в месяц он попадает в госпиталь, но сейчас ранение у боевика тяжёлое, а украинские госпитали заполнены ранеными.
"Из моих бойцов уже почти никого там не осталось, даже сегодня я получил нерадостные новости. Но, думаю, что подразделение я смогу сформировать. Меня на ВЛК сочли ограниченно годным, и возьмут ли на себя ответственность командиры", — цитирует всушника "ПолитНавигатор".
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