Сержант ВСУ: из моего подразделения почти никого не осталось

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Армия Украины несёт тяжелые потери в зоне СВО, по результатам которых части ВСУ почти прекращают свое существование.

Об этом сообщил раненый сержант ведущей бои в Артёмовске 93-й бригады Владимир Кривенко.

Примерно раз в месяц он попадает в госпиталь, но сейчас ранение у боевика тяжёлое, а украинские госпитали заполнены ранеными.

"Из моих бойцов уже почти никого там не осталось, даже сегодня я получил нерадостные новости. Но, думаю, что подразделение я смогу сформировать. Меня на ВЛК сочли ограниченно годным, и возьмут ли на себя ответственность командиры", — цитирует всушника "ПолитНавигатор".