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"Царьград": Россия может получить ядерный удар от НАТО сразу с нескольких сторон

Силовые структуры

Военные эксперты призывают Москву к пересмотру военной доктрины, так как Россия оказалась под прицелом НАТО и может получить ядерный удар сразу с нескольких направлений. Альянс увеличивает свои силы возле российских границ, а это может указывать на готовность к противостоянию с РФ.

"Царьград": Россия может получить ядерный удар от НАТО сразу с нескольких сторон

Член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин считает, всё, что пишет западная пресса, стоит делить на десять, так как информация может быть обыкновенной провокацией. Но не стоит сбрасывать со счетов факты формирования вокруг России средств противовоздушной обороны (ПВО) НАТО и их военных баз, пишет "Царьград".

РФ необходимо изменить доктрину, быть твердой, не полагаться на договорённости и рассмотреть вероятность нанесения превентивного ядерного удара, так как существование страны будет поставлено под угрозу, считает Козин.

"Это надо было уже делать вчера, позавчера, в крайнем случае, сегодня. И объявить об этом в открытую. Не надо ничего стесняться. Противник делает это давным-давно, а мы почему-то затягиваем. Какими бы прекрасными ни были наши противоракетные средства, они не гарантируют 100 % перехвата", — сказал он.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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