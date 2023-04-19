"Царьград": Россия может получить ядерный удар от НАТО сразу с нескольких сторон

Военные эксперты призывают Москву к пересмотру военной доктрины, так как Россия оказалась под прицелом НАТО и может получить ядерный удар сразу с нескольких направлений. Альянс увеличивает свои силы возле российских границ, а это может указывать на готовность к противостоянию с РФ.

Член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин считает, всё, что пишет западная пресса, стоит делить на десять, так как информация может быть обыкновенной провокацией. Но не стоит сбрасывать со счетов факты формирования вокруг России средств противовоздушной обороны (ПВО) НАТО и их военных баз, пишет "Царьград".

РФ необходимо изменить доктрину, быть твердой, не полагаться на договорённости и рассмотреть вероятность нанесения превентивного ядерного удара, так как существование страны будет поставлено под угрозу, считает Козин.

"Это надо было уже делать вчера, позавчера, в крайнем случае, сегодня. И объявить об этом в открытую. Не надо ничего стесняться. Противник делает это давным-давно, а мы почему-то затягиваем. Какими бы прекрасными ни были наши противоракетные средства, они не гарантируют 100 % перехвата", — сказал он.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.