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The New York Times: альянс НАТО готовится к боевым действиям на границе с Россией

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Силовые структуры

Американские журналисты заявили, что после объявления военной спецоперации РФ на Украине блок НАТО запустил подготовку к вооружённому столкновению с Москвой.

The New York Times: альянс НАТО готовится к боевым действиям на границе с Россией

По данным The New York Times, военно-политический блок отказался от тактики сдерживания возможного удара РФ до перемещения армии США на фронт и контрудара союзными силами.

Военные аналитики Запада проанализировали ход первых дней спецоперации, отметили в СМИ. Как подчеркнули в издании, Вооружённые силы Российской Федерации за это время взяли под контроль территорию, которая больше некоторых стран Прибалтики.

Журналисты сказали, что сейчас альянс считает наиболее вероятным сценарий мгновенного отражения атак Москвы. По этой причине НАТО увеличивает число проводимых возле российских границ военных учений, оборонные бюджеты, заключили в NYT.

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В НАТО решились! Артамонов: скоро нас втянут в новую войну
Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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