О том, что ВСУ уже начали своё контрнаступление и ведут его по четырём направлениям, сегодня громко заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр. Одно из них — Артёмовское. Военный эксперт Андрей Клинцевич отметил, что противник прощупывает почву перед своим наступлением и не исключает, что бахмут действительно входит в глобальные планы Киева.
В районе Александровки и Славянска сосредоточена ударная группа ВСУ, которая, вероятно, будет окружать Артёмовск по большой дуге. Есть и вторая группировка, сосредоточенная в районе населённого пункта Константиновка, сообщил эксперт.
"Поэтому не исключено, что Украина готовит большую деблокирующую операцию, которая должна будет охватить весь гарнизон целиком. Но сделать это в ближайшее время будет очень сложно", — резюмировал Клинцевич в беседе с "МК".
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