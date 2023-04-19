Марков считает, что ВСУ войдут на территорию РФ при контрнаступлении: Это будет мировая сенсация

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Сергей Марков рассказал, какие манёвры предпримет украинская армия при контрнаступлении.

Марков считает, что ВСУ ударят сразу по трём направлениям — Мелитополь, Бахмут, Угледар. Основные силы, по его словам, направят туда, где будет успех. Политолог уверен, что армия Украины предпримет отвлекающие удары у Херсона и Сватово.

Параллельно, по мнению Маркова, будет наносится информационный удар с целью деморализовать российскую армию.

"Будет, для информационного удара, и заход в старые области РФ. Это будет мировая сенсация. Все будут кричать о поражении России", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.

Он отметил, что хорошо вооружённые ВСУ применят такую "фишку", как атака маленьких ударных дронов.

Ранее комбат "Востока" Александр Ходаковский назвал четыре вероятных направления удара ВСУ.

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