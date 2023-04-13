Ходаковский назвал четыре вероятных направления удара ВСУ: могут пойти на Курск и Белгород

Армия Украины, при всех проблемах и недостатках, сегодня может обладать возможностью наступать на нескольких направлениях, вынуждая Россию гадать, как же проляжет стрелка главного удара. На вопрос, почему так, попытался ответить бывший командир батальона "Восток" армии ДНР Александр Ходаковский.

Военный отметил, что сегодня эксперты обсуждают в среднем четыре вероятных направления удара противника. ВСУ могут пойти на Курск и Белгород, чтобы в случае успеха торговаться за Крым, на Луганск, в стык Донецка и Мариуполя с перспективой развития, и по южным участкам линии фронта — той узкой полосе, которая соединяет Крым и остальную Россию сухопутным коридором.

По мнению Ходаковского, главное здесь — более высокая степень мотивированности и мобилизованности украинского общества. Второй фактор — более эффективные механизмы мобилизации.

Кроме того, Киев накапливает ресурсы в районах, откуда по короткой прямой их можно направить так, что они прибудут в плановую точку быстрее, чем армия России сможет перебросить свои резервы по длинной окружности, считает комбат.

"Обеспечивать необходимую концентрацию на всех вероятных направлениях удара (считай, по всей линии фронта) нам не позволяет недостаточная численность армии — если бы мы располагали такой численностью, то не мы бы ожидали наступления, а они", — заключил военный в своём Telegram-канале.

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